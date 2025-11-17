부산서 전세 돌려막기 일당 21명 검거… 354억 편취, 주범 구속

무자본 신축 9채… ‘깡통전세’로 325명 피해

중개사 허위고지·도박 탕진 등 범행 드러나

HUG 대위변제 180억… 특경법 적용

경찰에 따르면 건물 관리인·명의대여자 등은 세입자에게 “근저당이 건물가의 10% 수준”이라며 안전성을 속였고 일부 공인중개사와 중개보조원 15명은 근저당 내역·보증보험 가입 여부 등 거래상 중요 사항을 허위 안내했다.