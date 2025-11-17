한국선급, 그리스서 탈탄소 해운 대응 논의… 국제 협력 강화

ESD·친환경 컨선·해상 SMR 등 차세대 기술 공유

해운사 30여 곳 참석… 규제 방향·대응 전략 논의

KR 헬라스 나이트 250명 참여… 네트워크 확대

KR 그리스위원회 모습. 한국선급 제공

KR은 그리스·싱가포르·중국 등 주요 해운 거점에서 기술 세미나와 복합 교류 행사를 정례적으로 운영하며 국제 해사산업과의 협력 기반을 넓혀오고 있다. 이번 행사 역시 한국선급의 기술 전문성과 네트워크 확장 의지를 확인하는 자리였다는 평가다.