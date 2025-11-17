시사 전체기사

‘장애인 할당제 구걸’ 대변인 발언 논란에…장동혁 “엄중 경고”

입력:2025-11-17 18:44
박민영 국민의힘 미디어 대변인. 페이스북 캡처

장동혁 국민의힘 당 대표가 17일 같은 당 시각 장애인 비례대표 재선 김예지 의원을 겨냥한 ‘장애인 할당제 구걸’ 발언으로 논란이 된 박민영 미디어 대변인에게 “언행에 각별히 유의하라”고 엄중 경고했다.

국민의힘은 이날 오후 공지를 통해 “장 대표는 박 대변인 보도와 관련 당사자에게 엄중 경고했다”며 “대변인단을 포함한 당직자 전원에게 언행에 각별히 유의할 것을 당부했다”고 밝혔다.

앞서 박 대변인은 지난 12일 한 유튜브 방송에 나와 김 의원을 겨냥해 “국민의힘에서 장애인 할당제로 들어오고 싶은 것” “왜 공천을 달라고 구걸을 하느냐” “국회의원 특권은 누리고 싶고 비례대표로 꿀은 빨고 싶고” “피해의식으로 똘똘 뭉친 것” 등의 발언을 해 논란이 됐다.

박 대변인은 또 “본인이 장애인이라는 주체성을 가지는 게 아니라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다”며 “(당이) 장애인을 너무 많이 할당해서 문제”라고도 했다.

논란이 일자 박 대변인은 16일 페이스북에 “뭐만 하면 무지성 ‘혐오 몰이’하는 스테레오타입부터 벗어야 한다”며 “장애인이라고 다른 집단에 비해 과대 대표되어선 안 되며 마찬가지로 특정인에게 과도한 특혜를 주어야 할 이유가 될 수도 없다”고 주장했다. 그러면서 “그 어떤 말로도 김예지라는 개인이 국민의힘에서 두 번이나 비례대표 특혜를 받아야만 하는 이유를 설명할 수 없다”고 맞섰다.

이같은 입장에도 박 대변인 발언을 두고 당 내외에서 비판이 이어졌다. 이에 박 대변인은 이날 오전 “이유 불문 공당의 대변인이라는 직함에 걸맞지 않은 발언이 있었고, 언어의 부적절성에 의해 내용의 정합성마저 부정당하게 만든 것 또한 제 불찰”이라며 “앞으로 같은 사태가 재발하지 않도록 각별히 유의하겠다”고 밝혔다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

