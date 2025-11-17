안동병원 암센터, 경북 최초로 방사선 치료 10만건 달성

‘마르퀴즈 후즈 후’ 등재된 신세원 교수, “수준 높은 암 치료를 받을 수 있도록 최선”

세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who's Who)’에 등재된 안동병원 방사선종양학과 신세원 교수. 안동병원 제공



경북 안동의료재단 안동병원은 암센터 방사선종양학과가 경북 지역 최초로 누적 방사선치료 10만 건을 달성했다고 17일 밝혔다.



안동병원은 지난 2007년 5월 방사선종양학과 개소 이후 대도시로 원정 치료를 떠나야 했던 지역 암 환자들 불편과 경제적 부담 해소를 위해 방사선치료 인프라를 확충해왔다.



이번 10만건 달성은 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who's Who)’에 등재된 방사선종양학과 신세원 교수를 중심으로 전문 의료진 헌신과 최신 의료 장비, 신뢰 높은 치료 시스템이 함께 만든 결과다.



안동병원 암센터는 최신 방사선치료 장비인 바이탈빔(VitalBeam)을 포함한 선형가속기 2대와 암 진단에 필수적인 PET-CT 등 첨단 장비를 갖추고 있다.



이를 기반으로 고정밀 세기조절방사선치료(IMRT) 등 다양한 정밀 방사선치료를 시행하고 있다.



혈액종양내과 전문의 2명을 포함해 외과, 영상의학과, 병리과 등 배후 진료과 전문의가 함께 참여하는 다학제 통합진료를 통해 환자 개개인에게 최적화된 정밀 치료를 제공한다.



안동병원은 지난 9월 호스피스병동을 개설, 암 진단-치료-완화의료로 이어지는 통합 암 진료체계를 구축해 지역 환자들을 지원하고 있다.



신세원 방사선종양학과 교수는 “방사선 치료는 환자 한 분 한 분과 수십 회의 치료 여정을 함께하는 매우 정밀한 의학 분야”라며 “지역에서 멀리 이동하지 않고도 수준 높은 암 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



강신홍 이사장은 “경북 최초로 방사선치료 10만 건을 달성한 것은 안동병원 암센터 역량과 지역민 신뢰가 함께 만든 성과”라며 “최신 의료 인프라를 더욱 강화해 암 치료 질을 지속적으로 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 안동의료재단 안동병원은 암센터 방사선종양학과가 경북 지역 최초로 누적 방사선치료 10만 건을 달성했다고 17일 밝혔다.안동병원은 지난 2007년 5월 방사선종양학과 개소 이후 대도시로 원정 치료를 떠나야 했던 지역 암 환자들 불편과 경제적 부담 해소를 위해 방사선치료 인프라를 확충해왔다.이번 10만건 달성은 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who's Who)’에 등재된 방사선종양학과 신세원 교수를 중심으로 전문 의료진 헌신과 최신 의료 장비, 신뢰 높은 치료 시스템이 함께 만든 결과다.안동병원 암센터는 최신 방사선치료 장비인 바이탈빔(VitalBeam)을 포함한 선형가속기 2대와 암 진단에 필수적인 PET-CT 등 첨단 장비를 갖추고 있다.이를 기반으로 고정밀 세기조절방사선치료(IMRT) 등 다양한 정밀 방사선치료를 시행하고 있다.혈액종양내과 전문의 2명을 포함해 외과, 영상의학과, 병리과 등 배후 진료과 전문의가 함께 참여하는 다학제 통합진료를 통해 환자 개개인에게 최적화된 정밀 치료를 제공한다.안동병원은 지난 9월 호스피스병동을 개설, 암 진단-치료-완화의료로 이어지는 통합 암 진료체계를 구축해 지역 환자들을 지원하고 있다.신세원 방사선종양학과 교수는 “방사선 치료는 환자 한 분 한 분과 수십 회의 치료 여정을 함께하는 매우 정밀한 의학 분야”라며 “지역에서 멀리 이동하지 않고도 수준 높은 암 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.강신홍 이사장은 “경북 최초로 방사선치료 10만 건을 달성한 것은 안동병원 암센터 역량과 지역민 신뢰가 함께 만든 성과”라며 “최신 의료 인프라를 더욱 강화해 암 치료 질을 지속적으로 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지