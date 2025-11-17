세종대왕 동상 옆에 ‘받들어 총’? 서울시 “대한민국 정체성”

김민석 국무총리가 17일 서울 광화문광장 세종대왕상 앞에서 '감사의 정원' 조성과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

“이런 문제는 국가 대계 차원에서 멀리 보고, 국민의 뜻을 충분히 반영하고, 여쭤보면서 합리적으로 하는 것이 좋지 않겠나”라며 “서울시의 합리적 접근을 기대한다”고 말했다.