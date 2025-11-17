고양시, 세외수입 체납액 149억 정리…자진 납세 유도

이번 안내문은 과년도 세외수입 부과분 중 납부가 이뤄지지 않은 체납자 5229명에게 발송되며, 총 체납액은 149억원이다.

시는 이번 조치를 통해 세외수입 체납액을 적극적으로 정리함으로써 세입 기반을 강화하고 시 재정의 건전한 운영을 도모할 계획이다.