[속보] ‘대장동 항소포기’ 설명 요구 박재억 수원지검장 사의 표명
검찰 수뇌부의 대장동 개발비리 사건 항소 포기 결정에 관한 설명을 요구했던 박재억 수원지검장(사법연수원 29기)이 사의를 표명했다.
17일 법조계 등에 따르면 박 지검장은 이날 대검찰청과 법무부에 그만두겠다는 의사를 전달했다.
박 지검장은 대장동 항소 결정이 시한 만료 직전 별도의 설명 없이 검찰 지휘부 결정으로 뒤집힌 데 설명을 요구한 검사장 중 한명이다.
전국 일선 검사장 18명은 지난 10일 검찰 내부망 이프로스에 ‘검찰총장 권한대행께 추가 설명을 요청드린다’는 제목의 글을 올렸다.
이들은 해당 글에서 “일선 검찰청 공소유지 업무를 책임지고 있는 검사장들은 검찰총장 권한대행께 항소 포기 지시에 이른 경위와 법리적 근거에 대한 상세한 설명을 다시 한번 요청드린다”고 말했었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사