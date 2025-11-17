시사 전체기사

“부총리·원대까지 하셨는데…” 한덕수 재판서 추경호 ‘침묵’

입력:2025-11-17 16:42
수정:2025-11-17 17:55
공유하기
글자 크기 조정

“관련 사건으로 구속영장 청구돼” 증언 거부

추경호 전 국민의힘 원내대표. 연합뉴스

한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 참석한 추경호 전 국민의힘 원내대표가 증언 거부 의사를 밝혔다. 추 전 원내대표는 “관련 사건으로 구속영장이 청구됐다”며 “부득이하게 일체의 증언을 거부하고자 한다”고 말했다.

서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 17일 한 전 총리 내란 우두머리 방조 등 혐의 사건 공판을 열었다. 추 전 원내대표는 이날 오후 법정에 출석해 “제 대학 시절부터 2024년 5월 원내대표 취임 시점 이후 계엄 해제 의결 이후까지 영장에 기재됐다”며 증언을 거부했다.

추 전 원내대표는 국회의 계엄해제 의결을 방해한 혐의로 구속영장이 청구돼 국회에 체포동의안이 제출된 상태다. 국회는 오는 27일 체포동의안을 표결한다.

‘윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포할 거라는 사실을 선포 전에 알았냐’ ‘계엄 당일 한 전 총리에게 전화한 사실이 있냐’ 등 내란 특별검사팀 주신문에 추 전 원내대표는 대답하지 않았다. 이어 한 전 총리 측 반대신문에도 추 전 원내대표는 모두 증언 거부로 일관했다.

재판부는 “내란 중요 임무 종사라는 중한 죄로 영장이 청구된 상태로 그런 사정을 고려해 (증언 거부를) 수용했다”면서도 “거부하는 건 본인 권리인데 경제부총리도 하신 것으로 알고 있고 원내대표도 하셨다. 어떻게 보면 당당한 모습을 보일 수 있다고 생각하는데 그런 측면에서 하시고 싶은 말씀은 없느냐”고 물었다.

이에 추 전 원내대표는 “대단히 송구스럽지만 모두(앞부분)에 말씀드린 상황 취지로 증언을 거부하게 됐음을 양해 부탁드린다”며 재차 거부권을 행사해 증인신문은 약 20분 만에 종료됐다.

한편 19일 재판에는 윤 전 대통령, 이상민 전 행정안전부 장관이 증인으로 재소환됐다. 앞서 이들은 건강상 이유 등으로 재판 불출석 사유서를 제출했다.

이에 재판부는 “법정 질서를 위반할 경우 관련 법에 따라 제재 조치를 취하고 과태료뿐 아니라 감치까지 할 수도 있다”고 경고하며 과태료 부과와 함께 구인영장을 발부했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
영업점 대표, 숨진 쿠팡 기사 음주운전 의혹 제기… 경찰은 “음주 혐의점 없다”
하루 3개 한정판매…신라호텔 ‘50만원’ 케이크 출시
사다리 타고 올라가 흉기로 나나 위협…“연예인 집인 줄 몰랐다”
주사 맞고 20분 만에 사망…간호조무사의 치명적 실수
‘노래자랑 백댄서 논란’ 광주 북구청장 “심려끼쳐 사과”
김 총리 “한강버스 안전 우려”… 또 吳와 대립각
이 대통령 만난 이재용 “약속대로 5년간 6만명 채용”
국민일보 신문구독