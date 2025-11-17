“내가 운전했다” 남친 대신 거짓말 30대 유죄→무죄 왜?

두 사람은 차량이 전도됐는데도 아무런 조처를 하지 않고 도주했다.

남자친구가 교통사고를 낸 사실을 숨기곤 자신이 운전했다며 허위 진술해 1심에서 벌금형이 선고된 30대가 2심에서 무죄를 선고받았다.허위 진술로 수사기관을 착오에 빠트려 진범을 찾거나 체포할 수 없는 결과를 만들었다고까지 인정할 만한 증거가 없다고 판단한 것이다.대전지법 제2-3형사부(부장판사 김진웅)는 범인도피 혐의로 재판에 넘겨진 A씨(32)에게 벌금 300만원을 선고한 1심을 파기하고 무죄를 선고했다.A씨는 2023년 8월 8일 세종북부경찰서 교통조사팀 담당 경찰관에게 자신이 교통사고를 냈다면서 허위로 진술해 실제 사고를 낸 남자친구 B씨를 도피하게 한 혐의로 기소됐다.B씨는 같은 날 새벽 2시40분쯤 A씨 차량을 몰다가 세종시조치원읍 한 도로에서 단독 교통사고를 냈다. 사고 당시 A씨도 옆자리에 타 있었다.A씨는 사건 발생 당일 오전과 오후 경찰에 “내가 운전을 했다”며 거짓 진술했다. 그러다가 마지막 조서 열람 과정에서 자신이 아닌 B씨가 운전을 했다며 진술을 번복했다.1심은 A씨가 허위로 진술해 수사기관을 착오에 빠트리고 그 결과 B씨를 도피하게 한 점 등 혐의가 유죄로 인정된다고 판결했다.그러나 2심 판단은 달랐다.2심은 “검사는 ‘A씨 거짓말로 B씨를 검거하지 못했고 음주 여부를 확인할 수 없게 됐다’고 주장하지만 A씨가 진범을 밝히거나 그를 경찰에 출석시킬 의무가 없을 뿐만 아니라 ‘A씨가 경찰에 자진 출석한 시각을 기준으로 B씨 혈중알코올농도를 측정했다면 위드마크 공식을 통해 음주 여부를 확인할 수 있었다’는 검사 주장 역시 가정일 뿐”이라고 말했다.이어 “A씨 허위 진술이 적극적이거나 세부적이지 않다”고 덧붙였다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지