한국부동산개발협회 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20’… 디벨로퍼 미래 전략 논의
한국부동산개발협회(KODA)는 오는 20일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20(ALL NEW DEVELOPER PROJECT 20)’을 개최한다고 17일 밝혔다.
KODA가 미래 비전과 새로운 20년의 방향을 선포하는 자리다. 기념행사는 ‘앞으로의 20년을 위한 시작’을 주제로, 글로벌 디벨로퍼 컨퍼런스, 디벨로퍼 미래비전 선포식, CI 리뉴얼 공개, 한국부동산개발산업연구원(K-REDII) 발족식, KODA Developer Awards 시상식 등 프로그램으로 구성된다.
오는 19일 해외 초청인사 및 국내 주요 디벨로퍼들의 환영 만찬을 시작으로, 20일 본 세션이 진행된다. 20일 오전에는 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지, 국내 MDM그룹 등 세계적 부동산개발사 경영진이 참여하는 ‘글로벌 디벨로퍼 컨퍼런스’가 열린다. 1부에서는 ‘글로벌 디벨로퍼의 패러다임 변화 및 대한민국 디벨로퍼의 미래’를 주제로 연사들의 주제 발표가 진행되며, 2부에서는 ‘대한민국 디벨로퍼 : 향후 100년을 향한 도약’에 대한 연사들의 토론 및 좌담회가 이어진다.
오후 본행사에서는 ‘비전 선포식’이 진행된다. 향후 20년간 KODA가 지향할 공공성과 투명성 강화, 데이터 기반 산업 혁신, 금융 안정성 및 리스크 관리체계 확립, ESG 기반 도시개발, 글로벌 네트워크 확장 등을 중심으로 한 비전을 공식 발표한다.
또 20주년을 상징하는 협회의 새로운 CI가 최초로 공개될 예정이다. 이번 CI 리뉴얼은 세계적 크리에이티브 디렉터 박영하와 협업하여 ‘글로벌 디벨로퍼와 함께하는 20년의 도약’이라는 가치 아래 혁신·투명성·지속가능성의 철학을 담았다.
‘한국부동산개발산업연구원(K-REDII)’도 새로 출범한다. 정책연구실을 독립 연구기관으로 확대·개편한 K-REDII는 부동산개발산업의 혁신과 공공성 강화를 위한 연구 허브다. 선진적 개발모형 연구, 민관협력 기반 정책 제언, 개발금융·사업성 분석 등을 수행하며 산업의 지속가능한 발전을 지원하게 된다.
김승배 한국부동산개발협회 회장은 “한국의 디벨로퍼들이 세계 시장과 함께 성장할 수 있도록 산업의 신뢰와 공공성을 강화하고 글로벌 경쟁력 있는 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
