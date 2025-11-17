당진에 2030년까지 최첨단 자동차 수출 물류단지 조성

‘케이(K)-모빌리티 오토 허브 일반물류단지 조성 사업’ 업무협약 체결식. 당진시 제공

자동차 정비·검사·전시·보관 등 유통 전 과정을 수행할 수 있는 차량 통합 물류 체계, 스마트 물류 시스템, 친환경 인프라 등을 갖출 전망이다.