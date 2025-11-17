당진에 2030년까지 최첨단 자동차 수출 물류단지 조성
충남 당진항 일원에 자동차 수출을 이끌어갈 최첨단 복합물류단지가 들어선다.
김태흠 충남지사는 17일 도청에서 오성환 당진시장, 이정환 SK 렌터카 대표이사 등과 ‘케이(K)-모빌리티 오토 허브 일반물류단지 조성 사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
당진시 송악읍 고대리 당진항 고대부두 인근에 조성될 이 단지는 자동차 정비·검사·전시·보관 등 유통 전 과정을 수행할 수 있는 차량 통합 물류 체계, 스마트 물류 시스템, 친환경 인프라 등을 갖출 전망이다.
SK렌터카 등은 특수목적법인(SPC)인 케이모빌리티주식회사를 세우고, 2030년까지 3839억 원을 투입한다.
도와 시는 물류단지 조성, 지역 활성화 투자 펀드 공모, 신속 인허가 등 행정 지원에 적극 나선다.
SK렌터카 등 기업은 토지 제공, SPC 참여, 사업비 투입 및 자금 모집, 경제적 타당성 확보 등에 적극 협력하기로 했다.
도는 단지를 본격 가동하면 연간 6조5000억원의 생산 유발 효과와 2조3000억원의 부가가치 효과가 발생할 것으로 보고 있다.
또 770억원의 세수 효과가 발생하고, 8000명 규모의 고용 유발로 지역경제 활성화에 기여할 것으로 내다봤다.
김태흠 지사는 “적치장이 아닌 현대화된 시설 위에서 매입·정비·선적 등 원스톱 수출 체계를 구축할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
