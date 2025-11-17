포항시 철강산단 완충저류시설 준공…형산강 수질오염 예방
경북 포항 철강산업단지와 인접한 형산강의 수질오염을 사전에 막기 위한 기반 시설이 본격적인 가동에 들어간다.
포항시는 17일 ‘포항시 철강산업단지 완충저류시설 설치 사업’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.
이 사업은 형산강 유역의 수질오염을 예방하고 산업단지 내 환경안전을 높이기 위해 2017년 착공했으며, 총 558억원이 투입됐다.
완충저류시설은 2000㎥ 규모의 저류조와 5만6800㎥ 규모의 비점오염저감시설, 9.5㎞의 차집관로, 펌프시설 등으로 구성됐다.
철강산업단지 내 각종 오염물질의 형산강 직 유입을 막고 화학물질 유출 등 수질오염사고 발생 시 오염된 물을 가둬 하천 오염과 2차 피해를 막는 핵심 시설이다.
시는 영일만 산업단지, 블루밸리 국가산업단지 등에도 순차적으로 완충저류시설을 설치할 계획이다.
이날 시는 포항시의회, 포항남부소방서, 포항철강산업단지관리공단, 경북동부환경기술인협회 등과 환경안전 협력체계 구축을 위한 업무 협약을 체결했다. 각 기관은 수질오염사고, 화학물질 유출, 화재 등 비상상황 발생 시 신속한 정보공유 및 공동 대응체계를 구축하기로 했다.
이강덕 포항시장은 “완충저류시설 준공으로 포항철강산업단지 수질오염사고 예방체계가 한층 강화됐다”라며 “앞으로도 지속적인 수질 모니터링과 유지관리를 통해 지역 환경안전 수준을 높이겠다“고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사