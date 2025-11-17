경남도, SK오션플랜트 매각 추진 ‘강력 반대’ 밝혀

김명주 경남도 경제부지사가 17일 SK오션플랜트 매각 추진 반대 기자회견을 하고 있다. 경남도 제공

현재 공정률 60%로 진행 중인 고성 해상풍력 기회발전특구 조성사업의 지연 및 표류 가능성이 제기된다. 정부의 재생에너지 활성화 정책에 역행하고 해상풍력 기자재시장의 외국기업 독차지 가능성이 높아지는 등 장기적으로 지역 조선 및 해상풍력 산업의 경쟁력이 약화되고 지역경제가 위축될 수 있다는 우려다.

또 산업부 및 방사청에 신규 투자사의 방산 사업 능력에 대한 철저한 검증을 요청할 계획이다.