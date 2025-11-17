카카오게임즈 ‘배틀그라운드 부산’ 오프라인 행사

카카오게임즈는 크래프톤 산하 펍지 스튜디오가 개발하고 자사가 국내 서비스 중인 ‘PUBG: 배틀그라운드’의 부산 오프라인 행사 ‘AIR PUBG : First Class’를 지난 14일부터 16일까지 사흘간 진행했다.

이번 행사는 부산 신세계백화점 센텀시티점 9층 문화홀에서 열렸다. 하늘 위 퍼스트 클래스를 콘셉트로 '플레이 라운지'와 '스페셜 라운지'로 구성된 다양한 프로그램을 통해 참관객들을 맞이했다.'플레이 라운지'에서는 참관객과 파트너 스트리머가 함께하는 특별 이벤트 매치를 진행하고, 순위에 든 참가자에게 경품을 전달했다. 또한 매일 2회씩 진행된 '스페셜 라운지'에서는 'PUBG' 프로팀 선수단 등 특별 게스트들과 함께한 스페셜 매치가 펼쳐졌고 참관객들에게 한정 굿즈 세트 등 다양한 선물이 제공됐다.이와 동시에 카카오게임즈는 윤남노 셰프, 김풍 작가, 최현석 셰프를 특별 게스트로 초대해 현장에서 '배틀그라운드' 콘셉트의 창작 요리 쿠킹쇼를 선보여 호응을 이끌었다.카카오게임즈는 온라인 중계를 시청한 이용자들에게 인게임 재화인 'G-코인'을 지급하는 등 다양한 이벤트를 함께 진행했다. 신세계백화점 센텀시티점 지하 2층에는 '배틀그라운드' 테마의 스페셜 포토존을 마련해 방문객에게 '춘식이 풍선'을 선물했다.펍지 스튜디오 김태현 디렉터 등 '배틀그라운드' 주요 개발진은 15일 행사장에 깜짝 방문해 참관객과 함께 게임을 플레이하는 특별 이벤트 매치를 진행, 현장의 열기를 높였다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr