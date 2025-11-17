크래프톤, PUBG 프랜차이즈-발렌시아가 협업… 전장에 ‘하이 패션’ 선보인다

크래프톤의 대표작 ‘PUBG: 배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’이 세계적인 럭셔리 패션 하우스 발렌시아가와 협업을 진행한다.

이번 협업을 통해 배틀그라운드 모바일에는 발렌시아가 2025년 겨울 컬렉션에서 영감을 받은 인게임 세트와 아이템이 추가된다. 대표 아이템으로는 발렌시아가의 3D 프린팅 쿠튀르 피스를 재해석한 '쿠튀르 아머 세트(Couture Armor Set)'를 비롯해 '윈터 25 코르셋 후디 세트(Winter 25 Corseted Hoodie Set)' '윈터 25 핑크 퍼퍼 세트(Winter 25 Pink Puffer Set)' '윈터 25 스탠다드 세트(Winter 25 Standard Set)'가 포함된다.이 외에도 Invisible Rectangle 선글라스, Faux Fur 헬멧, 발렌시아가 백팩, 발렌시아가 패러슈트, 아바타 프레임 및 그래피티 등이 추가되며, 모든 아이템은 최대 3단계 업그레이드가 가능하다. 이용자는 다음 달 14일까지 발렌시아가 테마의 월드 오브 원더(World of Wonder) 맵에서 패션을 콘셉트로 한 새로운 플레이 경험을 즐길 수 있다.'배틀그라운드(PC·콘솔)' 역시 글로벌 럭셔리 브랜드와의 협업에 걸맞은 프리미엄 경험을 전 세계 이용자들에게 선보인다. 발렌시아가의 독창적인 디자인 미학과 배틀그라운드의 상징적인 아이덴티티를 결합한 인게임 아이템과 이벤트가 향후 단계적으로 추가된다. 세부 업데이트 일정은 공식 채널을 통해 추후 공개될 예정이다.현실 세계에서도 협업은 이어진다. 호주, 사우디아라비아, 싱가포르, 한국, 태국, 아랍에미리트, 미국 등 주요 국가의 발렌시아가 플래그십 스토어와 공식 온라인몰을 통해 협업을 기념한 리미티드 컬렉션이 출시된다. 티셔츠, 캡, 가방 참(bag charm) 등으로 구성된 이번 컬렉션에는PUBG: 배틀그라운드, PUBG MOBILE, Balenciaga, Sport Spiral 로고가 다크 옐로우 컬러로 새겨져 있다.장태석 펍지 스튜디오 겸 PUBG IP 프랜차이즈 총괄은 "발렌시아가와의 협업을 통해 배틀그라운드는 단순한 게임을 넘어, 플레이어가 개성과 스타일을 자유롭게 표현할 수 있는 플랫폼으로 발전하고 있다"며 이번 협업은 이러한 비전을 한 단계 확장하는 계기이자, 패션과 게임이 한 무대에서 만나 새로운 영감을 만들어내는 상징적인 순간이 될 것이다"고 말했다.Vincent Wang 텐센트 게임즈 PUBG MOBILE 퍼블리싱 총괄은 "배틀그라운드 모바일은 고유의 정체성과 스타일을 바탕으로, 플레이어들이 창의성을 자유롭게 표현할 수 있는 새로운 방식을 끊임없이 탐구하고 있다"며 "세계 패션계에 큰 영향을 미친 발렌시아가와의 협업은 이러한 비전을 한층 확장하는 계기가 될 것이다. 발렌시아가의 대담하고 실험적인 디자인 철학은 배틀그라운드 모바일의 창의성과 혁신에 대한 헌신과 완벽하게 맞닿아 있다"고 전했다.다음 달 12일부터 14일까지 태국 방콕에서 열리는 펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 2025, 펍지 모마일 글로벌 챔피언십(PMGC) 2025 우승팀에게는 발렌시아가가 특별 제작한 공동 브랜드 봄버 재킷이 수여된다. 해당 재킷은 우승팀의 영예와 자부심을 상징하는 한정판으로 제작된다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr