조승래 의원, ‘ 게임산업법 전면개정안 무슨 내용을 담았나?’ 토론회

더불어민주당 조승래 수석대변인. 연합뉴스

조승래 더불어민주당 의원이 오는 18일 오후 2시 국회 의원회관 제1세미나실에서 ‘게임산업법 전면개정안, 무슨 내용을 담았나 ?’ 토론회를 개최한다.