넥슨 메이플스토리 ‘단풍잎 놀이터’ 2호, 행안부 우수 어린이 놀이시설 선정

넥슨과 넥슨재단이 경기도 의정부시에 조성한 ‘단풍잎 놀이터’ 2호 모습. 게임사 제공

넥슨과 넥슨재단은 경기도 의정부시에 조성한 ‘단풍잎 놀이터’ 2호가 2025 행정안전부 우수 어린이 놀이시설로 선정됐다고 17일 밝혔다.