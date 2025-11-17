대전시, 내달 수소 충전 판매단가 600원 인상…1㎏ 1만200원

2023년 2월 이후 2년 10개월 만이다.

시는 수소 구매비용 등 원가 상승의 영향으로 공영 수소충전소의 경영부담이 가중됨에 따라 판매 단가를 조정했다고 설명했다.

단가가 인상되면 전국 17개 시·도 가운데 최저 수준인 대전의 수소 판매단가가 전국 평균 수준으로 오르게 된다.

현재 충전소에서 사용하는 수소 원료는 대부분 서산·여수·울산 등 대규모 석유화학단지 내 석유정제과정에서 발생한 부생수소를 튜브트레일러로 공급받아 고압으로 압축한 뒤 충전에 활용한다.

또 기후에너지환경부의 ‘수소충전소 연료구입비 지원사업’을 통해 공영 수소충전소 운영 적자분에 대한 국비도 지원받도록 노력한다는 방침이다.