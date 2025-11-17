김정헌 인천 중구청장 “경제자유구역 제도 개선 최우선”

영종국제도시 경제자유구역 정책간담회. 인천 중구 제공

김 구청장은 이 자리에서 “지방자치의 핵심인 각종 인허가 사무는 경제청에서 수행하면서 여기에서 발생하는 각종 민원은 지자체에서 처리해야 하는 비효율이 계속되고 있다”고 말했다.

김 구청장은 무엇보다 “앞으로 세계적인 허브공항을 품고 있는 영종구가 사회 전반으로 큰 영향을 끼칠 것”이라며 “경제자유구역을 넘어 공항경제권을 품은 자족도시로의 면모를 갖춰나가야 한다”라고 강조했다.