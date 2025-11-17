‘시체팔이’는 민주당에 한 말…‘막말’ 김미나 창원시의원 사퇴 촉구

더불어민주당 경남도당이 17일 막말 논란을 빚고 있는 김미나 창원시의원의 즉각 사퇴와 창원시의회의 책임 있는 처분을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 경남도당 제공

최근에는 자신의 ‘시체팔이 족속들’ 발언이 이태원 참사 유가족이 아닌 민주당을 향한 것이었다며 이태원참사 유가족을 향한 이중 모욕과 민주당에 대한 명예훼손, 국민을 기만하는 저열한 행위를 지속하고 있다”고 비판했다.