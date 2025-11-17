서해안과 내륙 33분으로 잇다…새만금-전주고속도로 개통 앞두고 가보니

완주∼새만금 33분 시대

11월 21일 개통식 앞두고 막바지 작업

새만금 물류·관광·산업 새시대 열려

새만금-전주고속도로. 전북도 제공

17일 하늘과 땅이 맞닿은 듯한 새만금-전주고속도로. 초입에 서자 김제평야를 가로지르며 뻗어 나간 도로 너머로 수평선이 펼쳐졌다. 11월 21일 개통을 앞둔 고속도로 위에는 적막만 감돌았고, 15년의 기다림은 가을바람을 타고 성큼 다가와 있었다.

