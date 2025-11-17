인천시, 2027년 스마트빌리지 사업 조기 발굴 착수

인천시청 전경. 인천시 제공

사업은 정보통신기술(ICT)을 활용해 지역 현안을 해결하고 시민 삶의 질을 높이는 스마트서비스를 구축하는 것이 핵심이다.

설명회는 기본계획 기반의 지속가능한 스마트서비스 사업 추진을 목표로 스마트도시계획 연계 및 서비스 사례 공유, 사업지침 및 추진절차 공유, 이슈 분석을 통한 지역별 스마트서비스 제안 등을 주요 내용으로 다루며 디지털 혁신 활용 방안을 모색하는 자리로 마련됐다.

시는 설명회를 시작으로 사업 서비스 발굴을 조기에 완료하고 내년 2월까지 사업 신청을 마무리할 계획이다. 공모에 최종 확정된 사업은 내년 9월 정부 예산에 반영된다.

시는 이미 내년 스마트빌리지 사업으로 국비 153억원을 지원받아 광역사업(6개), 군·구 특화사업(3개), 군·구 확산사업(3개)을 기획하고 있다.

생활 밀착형 스마트기반시설 조성(동구), 인공지능(AI) 및 ICT를 활용한 건강증진 인프라 조성(미추홀구) 등이 추진된다.