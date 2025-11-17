시사 전체기사

‘가을 국화의 감동, 한 주 더’…삼척 국화전시회 연장

입력:2025-11-17 09:35
공유하기
글자 크기 조정
삼척 국화전시회. 삼척시 제공

강원도 삼척시는 지난달 24일부터 개최한 제10회 삼척 국화 전시회를 23일까지 일주일 연장한다.

예상을 뛰어넘는 시민과 관광객의 방문으로 큰 호응을 받음에 따라 전시회 기간을 연장하기로 했다.

전시회 기간 1만500점의 국화 작품과 다양한 국화들이 삼척 해수욕장 일원을 수놓았다.

이곳을 찾은 가족·연인 단위 관람객들로부터 사진 촬영 명소로 주목받았다.​

특히 24일 전시회 현장에서 선착순으로 국화 1만여 점을 분양한다. 분양을 희망하는 시민은 당일 행사장을 방문해 신청하면 된다.

시 관계자는 “올해 국화 전시회에 보내준 시민 여러분의 뜨거운 관심에 감사드리며, 기간 연장을 통해 더 많은 분들이 전시회를 즐기시길 바란다”고 말했다.

삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김 총리 “한강버스 안전 우려”… 또 吳와 대립각
이 대통령 만난 이재용 “약속대로 5년간 6만명 채용”
서울 136명 몰릴 때 비서울은 4명… 청약경쟁률 격차 32배↑ ‘역대 최고’
남편 구치소 가자 어린 두 아들 버린 30대 친모의 최후
“中유학생은 간첩”?…‘혐오 현수막’ 칼 빼든 정부
내년 4조6000억 투입하는 고용세액공제, 청년 일자리는 못 늘렸다
아이 머리에 ‘음쓰’ 쏟은 계모…“학대 재판 중에도 학대”
한동훈, 조국에 또 공개토론 제안 “오픈북 괜찮지만 위조서류 안 돼”
국민일보 신문구독