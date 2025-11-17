“사돈도 부자였으면”…헬리오시티 ‘결정사’ 등장
서초구 래미안 원베일리 이어 두번째
서울 송파구 가락동 대규모 아파트 단지 헬리오시티에서 단지 이름을 내건 결혼정보회사가 영업을 시작했다. 국내 대표 부촌 아파트인 서초구 반포동 래미안 원베일리에 이어 강남 고가 아파트 입주민끼리 중매에 나서는 문화가 퍼지고 있다.
17일 업계에 따르면 헬리오시티 상가 내에 지난 6월부터 아파트 이름을 딴 결혼정보회사가 문을 열었다. 이곳의 대표는 헬리오시티 입주민이자 가락동에서 30년간 거주한 공인중개사다. 원베일리 결혼정보회사의 앞선 사례를 참고해 사업을 구상하게 된 것으로 전해졌다.
헬리오시티 결혼정보회사가 정식 회원 가입을 받은 지 3개월 만에 회원 200명이 가입을 신청한 것으로 알려졌다. 3분의 2는 헬리오시티 입주민이고 나머지는 서울 강동구 둔촌동 올림픽파크포레온 등 인근 단지 입주민이라고 한다.
헬리오시티는 평당 1억원을 돌파한 곳으로, 2018년 9510가구 규모로 입주한 매머드급 아파트 단지다. 강남 3구의 핵심 주거지로, 올해 10월 기준 전용 84㎡는 30억원대를 기록했다.
앞서 래미안 원베일리에서는 입주민 자녀를 연결하는 ‘원결회’가 활성화된 바 있다. 회원 가입비는 1년에 50만원부터 500만원, 상위 등급은 2년에 1100만원까지 구성돼 있다. 현재는 법인 형태인 ‘원베일리 노빌리티’로 운영 중이다. 처음에는 아파트 거주자 중심으로 회원을 모집했지만 현재는 서초·강남 지역 전체로 범위를 넓혔다.
