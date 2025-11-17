[속보] 상주영천고속도 유조차 등 13중 추돌 화재…6명 사상, 양방향 통제
17일 오전 3시 20분쯤 경북 영천시 신녕면 화남리 상주영천고속도로에서 기름을 실은 탱크로리 등이 사고로 화재가 발생했다.
이 사고로 현재까지 2명이 숨지고 4명이 다친 것으로 파악됐으며 차량 화재로 신녕IC∼동군위IC 간 양방향이 통제됐다.
사고로 차량 13대 정도가 연쇄적으로 충돌한 것으로 알려졌으며 탱크로리 2대 등에서 화재가 발생했다.
소방과 경찰은 화재를 진압하는 등 사고 처리를 하고 있다.
영천시는 이날 오전 4시 35분쯤 재난 문자로 “17일 오전 3시 20분쯤 상주영천고속도로 양방향 63.8㎞(신녕면 화남리, 신녕 IC~동군위 IC) 화재 사고 발생으로 통행 제한 중”이라며 국도 우회를 안내했다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사