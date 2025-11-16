현직 경찰, 주한 중국 영사관에 정보 유출 혐의 의혹
압수수색 후 비(非) 정보 부서로 전보
현직 경찰 정보관이 외사 관련 정보와 문서를 주한 중국 영사관에 유출했다는 혐의로 수사를 받고 있다.
부산경찰청 안보수사대는 이달 초 경북경찰청 광역정보팀 소속 A 정보관의 휴대전화 등에 대한 압수수색을 진행했다고 16일 밝혔다.
A 정보관은 업무 과정에서 얻은 정보를 주한 중국 영사관에 유출했다는 혐의를 받고 있다.
경북청은 압수수색 직후 A씨를 일선 경찰서 비 정보 부서로 전보하는 인사 조처를 했다.
부산경찰청 관계자는 “압수한 휴대전화에 대해 디지털 포렌식을 진행하는 등 분석하고 있다”면서 “구체적인 수사 사항에 대해서는 알려줄 수 없다”고 밝혔다.
