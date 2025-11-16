현직 경찰, 주한 중국 영사관에 정보 유출 혐의 의혹

압수수색 후 비(非) 정보 부서로 전보

현직 경찰 정보관이 외사 관련 정보와 문서를 주한 중국 영사관에 유출했다는 혐의로 수사를 받고 있다.

부산경찰청 관계자는 “압수한 휴대전화에 대해 디지털 포렌식을 진행하는 등 분석하고 있다”면서 “구체적인 수사 사항에 대해서는 알려줄 수 없다”고 밝혔다.