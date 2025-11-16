시사 전체기사

현직 경찰, 주한 중국 영사관에 정보 유출 혐의 의혹

입력:2025-11-16 20:53
공유하기
글자 크기 조정

압수수색 후 비(非) 정보 부서로 전보


현직 경찰 정보관이 외사 관련 정보와 문서를 주한 중국 영사관에 유출했다는 혐의로 수사를 받고 있다.

부산경찰청 안보수사대는 이달 초 경북경찰청 광역정보팀 소속 A 정보관의 휴대전화 등에 대한 압수수색을 진행했다고 16일 밝혔다.

A 정보관은 업무 과정에서 얻은 정보를 주한 중국 영사관에 유출했다는 혐의를 받고 있다.

경북청은 압수수색 직후 A씨를 일선 경찰서 비 정보 부서로 전보하는 인사 조처를 했다.

부산경찰청 관계자는 “압수한 휴대전화에 대해 디지털 포렌식을 진행하는 등 분석하고 있다”면서 “구체적인 수사 사항에 대해서는 알려줄 수 없다”고 밝혔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
830
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김 총리 “한강버스 안전 우려”… 또 吳와 대립각
이 대통령 만난 이재용 “약속대로 5년간 6만명 채용”
서울 136명 몰릴 때 비서울은 4명… 청약경쟁률 격차 32배↑ ‘역대 최고’
남편 구치소 가자 어린 두 아들 버린 30대 친모의 최후
“中유학생은 간첩”?…‘혐오 현수막’ 칼 빼든 정부
내년 4조6000억 투입하는 고용세액공제, 청년 일자리는 못 늘렸다
아이 머리에 ‘음쓰’ 쏟은 계모…“학대 재판 중에도 학대”
한동훈, 조국에 또 공개토론 제안 “오픈북 괜찮지만 위조서류 안 돼”
국민일보 신문구독