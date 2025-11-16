이 대통령 만난 이재용 “약속대로 5년간 6만명 채용”
이재용 삼성전자 회장이 16일 용산 대통령실에서 열린 한·미 관세 협상 후속 민관 합동회의에 참석해 국내 고용과 투자 확대 의지를 거듭 밝혔다.
이 회장은 이날 이재명 대통령을 만나 “관세 협상 타결로 기업들이 크게 안도하고 있다”며 “이제 이런 결과를 바탕으로 저희 기업들은 후속 작업에도 차질이 없도록 정부와 적극 협조하겠다”고 말했다.
회의에는 이 회장을 포함해 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등이 참석했다.
이 회장은 “일부에서 (미국 투자 확대로) 국내 산업 투자 축소 우려가 있지만 그런 일이 없도록 하겠다”며 “지금 경제 상황이 녹록지 않지만, 삼성은 지난 9월 약속한대로 향후 5년간 국내에서 6만명을 고용하겠다”고 말했다.
이 회장은 “삼성은 국내 투자 확대, 또 청년의 좋은 일자리 창출 그리고 중소기업 벤처 기업과의 상생도 더욱 노력하겠다”고 다짐했다.
이어 “연구개발(R&D)도 포함해 국내 시설 투자를 더욱 적극적으로 해나가겠다. (이 대통령이) 지역 균형발전 말씀하셨는데, 저희가 짓는 인공지능(AI) 데이터센터는 수도권 이외 지역에 짓는 걸 원칙으로 하겠다”고 공언했다.
그러면서 “이 대통령께서 ‘한·미 정상회담을 마치신 후 어려운 대외 환경을 맞아 국력을 키워야 되겠다’고 하신 것은 어떤 말씀보다도 절실하게 제 머릿속에 남아 있다”고 강조했다.
이 회장은 “외교력, 국방력, 문화적 자산인 K-컬처는 물론이고 산업 경쟁력이 국력을 키우는 데 핵심 요소라고 생각한다. 삼성은 미래 기술 개발을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다. 열심히 하겠다”고 말했다．
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
