‘상금 퀸’ 홍정민, 위믹스 챔피언십 우승 상금 3억원도 꿀꺽…시즌 16억 4천여만원 상금 획득
이다연과 최은우 2타차 공동 2위
우승 상금 3억 원의 잭팟 주인공은 홍정민(23·CJ)이었다.
홍정민은 16일 경북 경주시 마우나오션CC(파71)에서 열린 이벤트 대회 위믹스 챔피언십(총상금 10억원) 이틀째 스트로크 경기에서 4언더파 67타를 쳤다.
이 대회는 올 시즌 KLPGA투어 성적을 기준으로 위믹스 포인트 상위 24명이 출전했다. KLPGA투어는 주관하지 않고 공인만 하는 대회다.
홍정민은 대회 첫날 1:1 매치플레이 경기에서 한진선(27·메디힐)을 꺾고 파이널 A그룹으로 최종 라운드에 임했다.
이 대회는 첫날 매치플레이를 치러 승자 12명은 파이널 A그룹, 패자 12명은 파이널 B그룹으로 나뉘어 스트로크 플레이를 펼쳤다. 우승자는 A그룹에서 가장 낮은 타수를 기록한 선수가 가져가는 방식이다. B그룹은 순위 결정전이다.
홍정민은 이날 보기는 1개로 줄이고 버디 5개를 솎아내 4타를 줄였다. 이다연(28)과 최은우(30·아마노코리아)가 공동 2위(2언더파 69타)로 대회를 마쳤다.
홍정민은 올해 KLPGA 투어에서 시즌 상금 13억4152만원을 획득 상금왕을 차지했다. 이번 우승 상금 3억원을 보태 올해 상금으로만 벌어 들인 금액이 자그만치 16억4152만원이나 된다.
시즌 상금왕이 이 대회에서 우승한 것은 2023년 이예원(22·메디힐)에 이어 역대 두 번째다. 하지만 당시는 현금이 아닌 암호화폐 25만위믹스(약 5억원 상당)를 상금으로 받았다.
우승 후 방송 인터뷰에서 홍정민은 “너무 잘한 한 해였는데 마무리까지 잘해 기분이 좋다”라며 “내년에는 올해 아쉬웠던 대상에 도전하고 싶다. 또 메이저대회 한국여자오픈 우승을 목표로 준비하겠다”라고 각오를 다졌다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사