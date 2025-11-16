김원호·서승재, 시즌 10번째 우승…남자복식 최다우승 타이기록

배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조. 연합뉴스

1게임 16-16 상황에서 일본 조에게 4점을 연달아 내줬다. 다시 가까스로 20-20까지 따라갔지만 듀스에서 연속 2실점으로 게임을 내줬다.

하지만 흔들리지 않았다.

2게임부터 주도권을 되찾았다. 초반 5점을 내리 따내며 앞서갔고, 10점 차로 여유롭게 게임을 가져갔다.

3게임에서도 더블 스코어로 앞서나간 뒤 일찌감치 승

까지 모두 휩쓸었다.

김동문-하태권(7승), 이용대-유연성(7승) 등을 넘어선 기록이다.