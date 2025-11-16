시사 전체기사

노랗게 물든 가을, 추억을 남기다

입력:2025-11-16 14:51
16일 서울 종로구 국립고궁박물관 은행나무에서 시민들이 가을 만끽하며 기념촬영을 하고 있다.

16일 서울 종로구 국립고궁박물관 은행나무에서 한 어린이가 은행잎을 던지고 있다.

이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

