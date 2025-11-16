시사 전체기사

끼어들기 말싸움 끝 총격…라스베이거스서 11살 아이 사망

입력:2025-11-16 14:41
14일(현지시간) 미국 네바다주에서 운전자들 간의 말다툼 끝에 총격이 벌어진 현장. AP뉴시스

미국의 한 도로에서 운전자들이 말싸움을 하다가 한 명이 총격을 가해 뒷자리에 타고 있던 11살 아이가 사망하는 사건이 발생했다

15일(현지 시간) 미 NBC 계열 지역 방송국 KSNV에 따르면 전날 오전 7시30분쯤 라스베이거스 남동쪽 헨더슨 지역 215번 순환도로에서 차를 몰던 타일러 매슈 존스(22)가 다른 차를 향해 총격을 가해 11세 아이가 맞았다.

아이는 병원으로 이송됐으나 결국 숨진 것으로 전해졌다.

당시 존스와 한 운전자는 끼어들기 문제로 창문을 내리고 언쟁까지 벌이게 됐고, 그러던 중 존스가 총을 꺼내 발사하면서 뒷좌석에 앉아있던 아이가 맞았다고 한다. 이 아이는 운전자의 의붓 아들이었다.

총격 이후 그 운전자는 존스의 차량을 들이받았다고 한다. 사건 발생 당시 한 경찰관이 그곳을 지나고 있었고, 존스는 현장에서 체포됐다. 존스는 현재 구금돼 있으며, 살인 혐의 등으로 기소됐다.

레지 레이더 헨더슨 경찰서장은 기자회견에서 “무모한 행동으로 인해 11살 아이가 학교에 가던 중 목숨을 잃었다. 도로에서 모두 인내심을 가져야 한다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

백재연 기자
백재연 기자
