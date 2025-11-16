AI가 바꾸는 소비자 행동… 부산서 ‘미래 마케팅’ 논의

부산서 마케팅 추계통합학술대회 열려

빅테크 시대, AI 기반 ‘새 마케팅’ 모색

마케팅분야 추계통합학술대회 포스터 일부. /부산대 제공

이번 학술대회는 AI·빅데이터로 마케팅 환경이 빠르게 재편되는 상황에서 학문·산업·지역이 함께 대응해야 한다는 필요성을 재확인한 자리이기도 했다. 아울러 학계와 산업계가 데이터 기반 마케팅의 실질적 전략을 함께 구축할 수 있는 지식 생태계가 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.