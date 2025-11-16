한강버스 사고…서울시 “시민들에게 불편 끼친 점 사과”

“운항 환경 더 정밀히 점검”

“민주당, 과장해 정치 공세로 활용”

16일 서울 송파구 잠실선착장에서 주변에서 한강버스가 강바닥에 걸려 멈춰서자 주변에 운항 중단 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

그러고는 더불어민주당을 향해 “한강버스 안전 문제를 과장해 정치적 공세로 활용하고 불필요하게 시민 불안을 가중해서는 안 될 것”이라고 쏘아붙였다.

서울시는 “시민의 생명과 안전을 최우선으로 해 이번 상황을 계기로 운항 환경을 더욱 정밀하게 점검하고 시설·운항·비상대응 체계를 강화하겠다”고 다짐했다.