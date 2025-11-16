한강버스 사고…서울시 “시민들에게 불편 끼친 점 사과”
“운항 환경 더 정밀히 점검”
“민주당, 과장해 정치 공세로 활용”
서울시가 전날 발생한 한강버스 사고에 대해 공식적으로 16일 사과했다. 그러면서 한강버스 운항 환경을 더 정밀하게 점검하겠다고 약속했다.
서울시는 이날 이민경 대변인 명의 입장문 통해 “15일 오후 8시25분 잠실행 7항차 한강버스 102호가 잠실선착장 인근 118ｍ 지점에서 일시 정지한 상황과 관련해 시민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점에 대해 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
이어 “사고 발생 즉시 승객 안전을 최우선으로 대응했고, 그 과정에서 모든 안전 절차가 정상적으로 작동했음을 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.
서울시는 사고가 일어나자마자 수난구조대·한강경찰대·한강본부 등 관련 기관에 즉시 신고해 구조정을 투입했으며, 밤 9시18분까지 승객 82명 전원을 잠실선착장으로 안전히 이송해 귀가 조치했다고 설명했다.
아울러 부상자는 발생하지 않았고, 현장 구조·대응 체계는 매뉴얼에 따라 신속하고 체계적으로 가동됐으며 선박 역시 외형 파손이나 기계적 손상이 현재까지는 확인되지 않았다고 말했다.
서울시는 사고 원인은 토사 퇴적에 따라 항로 수심이 얕아진 것으로 추정되나, 만조 시간대에 이동 조치해 정밀 점검을 실시할 예정이라고 말했다.
그러면서 “한강버스 운항 초기부터 선박 안전성 강화, 수위 모니터링 고도화, 선착장 관리 개선 등 다중 안전망을 지속 보완해왔다”며 “모든 사고·오류 사례는 즉시 공개하고 조처를 해왔고 안전을 소홀히 한 사실이 없다”고 강조했다.
그러고는 더불어민주당을 향해 “한강버스 안전 문제를 과장해 정치적 공세로 활용하고 불필요하게 시민 불안을 가중해서는 안 될 것”이라고 쏘아붙였다.
민주당은 한강버스 사고를 놓고 오세훈 서울시장에게 “서울시민 생명을 건 한강버스 운항을 전면 중단하라”고 촉구했다.
김민석 국무총리도 사고 원인을 규명하는 한편 안전 대책을 점검하라고 서울시에 특별 지시를 내렸다.
서울시는 “시민의 생명과 안전을 최우선으로 해 이번 상황을 계기로 운항 환경을 더욱 정밀하게 점검하고 시설·운항·비상대응 체계를 강화하겠다”고 다짐했다.
경찰과 소방 당국 등에 따르면 전날 밤 8시24분쯤 승객 82명을 태운 한강버스가 잠실선착장 인근 수심이 얕은 곳을 지나다가 강바닥에 걸려 멈췄다.
이로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
