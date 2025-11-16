특허심판원 ‘심판-조정 연계제도’ 회부 사건 100% 조정 성립

조정을 통한 분쟁 해결은 법적 다툼을 마무리할 뿐 아니라 당사자 간 신뢰·협력관계를 회복하고 납품계약 및 공동 기술개발 등 상생으로 이어질 수 있다.

서을수 특허심판원장은 “조정에 참여한 심판관이 해당 기술에 대한 전문성과 충분한 이해가 있었기에 모두가 수용 가능한 협력안을 만들 수 있었다”며 “앞으로도 적극적인 심판-조정 연계제도를 통해 상생협력의 전환점이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.