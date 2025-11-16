광주 동구에 고향사랑기부하면 ‘빽다방’ 1만원 금액권
12월31일까지 이벤트
광주 동구는 연말을 맞아 기부 플랫폼 ‘위기브(WeGive)’와 커피 프랜차이즈 ‘빽다방’이 함께하는 ‘광주 동구 고향사랑기부하고 빽다방 1만원 모바일 금액권 받기 이벤트’를 오는 12월 31일까지 진행한다고 16일 밝혔다.
이번 이벤트는 고향사랑기부제 참여의 진입장벽을 낮추고, 보다 많은 국민이 기부를 통해 지역과 상생할 수 있도록 마련된 민관 협력형 캠페인이다. 빽다방 앱의 메인 배너 또는 이벤트 링크를 통해 위기브 이벤트 페이지에 접속해 광주 동구에 10만원 이상 기부하면 자동으로 참여가 인정되며, 기부자에게는 빽다방 1만원 모바일 금액권이 지급된다.
동구는 이번 이벤트를 통해 ‘기부는 어렵다’는 인식을 바꾸고, 일상 속 친숙한 브랜드와의 제휴를 통해 기부 문화가 보다 친근하게 자리 잡을 수 있도록 유도한다는 계획이다.
참여 방법은 위기브 누리집 또는 빽다방 앱 내 메인 배너를 통해 확인할 수 있으며, 문의는 고향사랑팀으로 하면 된다. 기부금은 지역 내 문화·복지·교육·경제 활성화 등 다양한 지역 상생 사업에 사용될 예정이다.
임택 광주 동구청장은 “고향사랑기부제는 단순한 재정기부가 아니라, 지역을 사랑하는 마음을 표현하는 가장 아름다운 방식”이라면서 “이번 위기브와 빽다방의 연말 캠페인을 통해 더 많은 분들이 기부에 참여하고, 그 마음이 다시 지역으로 환원되는 선순환 구조가 만들어지길 기대한다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사