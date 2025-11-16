광주시교육청, 수험생 대입 종합 지원…“정보 제공 집중”
가채점·실채점 분석 설명회 예정
정시모집 1대 1 상담 등 추진도
광주시교육청이 수험생들의 대입 지원 성공을 위해 지원대책을 운영한다.
시교육청은 오는 20일 광주시교육청교육연구정보원 대강당에서 고3 진학부장과 담임교사를 대상으로 ‘수능시험 가채점 분석 설명회’를 개최한다고 16일 밝혔다. 설명회에서는 수능 가채점 성적을 분석해 수시·정시 유불리 여부, 정시모집 지원 전략을 제시한다.
이어 오는 12월 5일 수능시험 성적이 발표되면 실채점 성적을 분석해 같은 달 11일 광주시교육청교육연구정보원 대강당에서 ‘실채점 결과 분석 설명회’를 연다. 대상은 고3 진학부장과 담임교사로, 수험생들에게 맞춤형 정보를 제공할 수 있도록 다양한 정보를 지원한다.
실채점 설명회에서는 정시모집 대학 지원을 위한 배치 참고자료, 서울권·호남권 주요 대학과 전문대, 교육대, 의치약계열 등 다양한 지원 전략을 안내한다.
특히 시교육청은 ‘실채점 결과 분석 설명회’가 열리는 날 같은 장소에서 고3 수험생, 학부모, 졸업생, 학교밖청소년 등 모든 수험생을 대상으로 ‘정시모집 대비 대입 입시 지원 전략 설명회’를 실시한다.
이 자리에서는 광주진로진학지원단 진학정보분석팀 교사들이 올해 수능 결과 분석, 정시모집 일반대·전문대 지원 전략, 수도권 주요 대학 및 의치약계열 정시모집 전형 분석, 지역거점국립대 및 호남권 주요 대학 전형 분석 결과를 소개한다. 수험생들이 정시 지원 희망대학을 잘 선택할 수 있도록 수능 결과 분석자료, 정시 배치 참고자료도 제공한다.
아울러 오는 12월 20일과 22~23일에는 광주시교육청교육연구정보원 광주진로진학지원센터에서 고3 학생 등 120여 명을 대상으로 ‘정시모집 대비 1대 1 집중상담’도 진행한다. 광주진로진학지원단 및 광주진학부장협의회 교사들이 대면상담을 통해 맞춤형 입시 전략을 지원할 예정이다.
시교육청은 정시모집은 대학마다 수능영역별 반영 비율이 다르므로, 수능성적을 토대로 대학별 수능 성적 반영 비율과 영역별 가중치를 고려해 지원대학을 선정할 것으로 권고했다. 또 특정영역의 가산점 부여 비율이 높은 대학도 참고해야 한다.
이정선 광주시 교육감은 “수능시험 이후 대학입시에 대해 고민이 많은 우리 수험생들과 학부모들이 대입 지원 입시 설명회에서 많은 정보를 얻어갈 수 있도록 준비하겠다”며 “정시모집에 지원할 학생들에게 든든한 길잡이가 되길 바란다”고 말했다.
