담배 냄새 고통에 승강기 살인 예고, 50대 입건
아파트 외부에서 집으로 들어오는 담배 냄새로 고통받던 입주민이 승강기에 살인을 예고하는 듯한 내용의 게시물을 붙였다가 공중협박 혐의로 입건됐다.
16일 청주 상당경찰서에 따르면 지난달 16일 오후 11시쯤 충북 청주시 상당구의 한 아파트에서 ”승강기에 살인사건을 다룬 기사가 붙어 있고, 그 위에 ‘다음은 너’라는 글이 쓰여있다”는 신고가 접수됐다.
해당 기사의 내용은 아파트 입주민 간 담배 연기 시비로 발생한 살인사건을 다룬 보도로 확인됐다.
경찰은 승강기 내 CCTV 확인 등을 통해 게시물을 부착한 아파트 입주민 50대 A씨를 붙잡았다.
A씨는 집 안으로 들어오는 담배 냄새에 고통을 받다가 이같이 범행한 것으로 조사됐다.
그는 경찰 조사에서 “승강기에 실내 흡연을 자제해달라는 게시물도 붙여보고 관리사무소에 민원도 여러 차례 넣었지만 어디에서인지 담배 냄새가 자꾸 집에 들어와서 그랬다”며 “다른 입주민에게 해를 가할 뜻은 없었다”는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.
청주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사