국제로타리 3640지구, ‘2025 행복나눔 사랑의 김장 담그기’
국제로타리 3640지구(총재 삼우 임우순)는 “2025 행복나눔 사랑의 김장 담그기” 행사를 15일 서울 양천구 목동 공영주차장에서 열었다. 행사에는 삼우 임우순 총재와 이기재 양천구청장, 현정 김학준 차기총재, 토인 김남식 김장담그기 위원장을 비롯해 로타리안·로타렉트·다문화가정 등 400여 명이 참석했다.
“행복나눔 사랑의 김장 담그기” 행사에는 국제로타리 3640지구 봉사대원과 다문화가정 400여 명이 참여해 1만1000kg(10kg×1100박스)의 김치를 담갔다. 완성된 김치는 어려운 이웃과 독거 어르신, 중증 장애인, 노숙자 보호시설, 독거 청년 등에 전달하기 위해 10kg(1박스)씩 포장돼 소외계층에 전달됐다. (사진=국제로타리)
