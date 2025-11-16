시사 전체기사

속초 호텔 뷔페 먹은 투숙객들 ‘집단 식중독’ 의심

입력:2025-11-16 09:47
강원 속초 한 호텔에서 투숙객들이 식중독 의심 증세를 보여 잇따라 병원으로 옮겨졌다.

16일 취재를 종합하면 속초시 대포동 한 4성급 호텔에서 전날 손님 5명이 연달아 식중독 의심 증세로 병원으로 옮겨졌다. 이들은 호텔 뷔페에서 식사한 것으로 알려졌다.

전날 오후 10시27분 투숙객 A씨(45)와 B씨(45)가 복통·구토 등 식중독 증세를 보였고, 오후 10시52분 60대 투숙객에 이어 오후 11시36분 40대 투숙객 역시 같은 증세를 호소한 것으로 전해졌다. 이날 오전 1시쯤 또 다른 투숙객도 설사와 구토, 복통 증세를 호소했다.

보건 당국에 따르면 현재까지 호텔에서 들어온 관련 신고는 없다. 같은 음식을 먹은 뒤 2명 이상 설사·구토 등 증상을 보이면 즉시 보건소에 신고해야 한다. 보건 당국은 신고가 들어오는 대로 역학조사를 벌일 방침이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

