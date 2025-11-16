트럼프, 커피 등 농산물 관세 면제…물가 상승에 다시 ‘타코’

트럼프, 커피 바나나 등 관세 면제…물가 상승에 다시 물러

워싱턴포스트 ”트럼프의 핵심 정책 수세에 몰렸다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 10일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 기자들과 질의응답을 하는 모습. 연합뉴스

“트럼프 대통령이 특정 농산물 수입품에 대한 관세 부과를 면제하면서 미국인들은 곧 일부 상품 가격이 하락하는 모습을 볼 수 있을 것”이라면서도 “가격 하락 폭은 생활비가 더 저렴해졌다고 느끼게 만들기에는 충분하지 않다”고 전망했다.