전자발찌 찬 살인미수범, 상습 음주운전→도주까지

살인미수죄 복역 후 전자발찌를 찬 60대가 상습 음주운전을 하다 다시 감옥으로 가게 됐다.

A씨는 이를 모두 지키겠다고 약속하고 2023년 9월 정해진 형기를 마치고 전자발찌를 찬 채 사회로 복귀했다.

전주시 완산구의 한 고시원에서 생활하면서 2024년 4월~2025년 3월 보호관찰관의 음주 조사에 계속 발각됐

다.