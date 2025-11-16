천안 이랜드패션 물류센터 화재 이틀차…소방당국 진화 총력전

15일 오전 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 발생한 화재를 진압하고 있는 소방대원들. 충남도 제공

소방당국은 방수포로 분당 최대 7만5000ℓ의 물을 뿌리면서 불을 끄고 있다.

소방당국은 50여분만에 대응 2단계 경보를 발령, 장비 150대와 소방관 430명을 투입해 불길을 잡기 시작했다.

산림청

불이 이른 오전 시간 발생했기에 화재 당시 근무하던 경비원 등 직원 3명이 모두 대피하면서 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

하지만 지하 1층 지상 4층에 연면적 19만3210㎡에 달하는 건물이 모두 타고, 내부에 있던 1만개 이상의 신발·의류 등 물품까지 소실되면서 피해는 눈덩이처럼 불어날 가능성이 높은 상황이다.

하루 최대 5만 박스, 연간 400만~500만 박스의 처리가 가능한 대형 물류시설이다. 화물차 150여대가 동시에 접안 가능하며 평일에는 500여명이 출근해 근무하는 것으로 전해졌다.

현장을 찾은 김태흠 충남지사는 물류센터 내부 물품 현황, 도시가스 차단 상황, 진압 계획, 주민 통제 상황 등을 보고 받고 인력·장비 추가 투입을 지시했다.

그러면서 “건물 안에 불에 잘 타는 의류 등이 많아 진화가 더딘 것 같다. 주변으로 불이 번지지 않도록 철저히 대응해 주길 바란다”며

“유해가스가 다량으로 발생하고 있으니

각별히 주의할 것을 안내하라”고 강조했다.