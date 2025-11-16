천안 이랜드패션 물류센터 화재 이틀차…소방당국 진화 총력전
전날 오전 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 발생한 대형화재의 불길을 잡기 위해 소방당국이 이틀째 진화작업을 벌이고 있다.
16일 충남소방본부에 따르면 소방당국은 이날 소방관 150여명과 장비 80여대를 투입해 진화를 이어가고 있다.
건물 내부 골조 등이 오랜시간 불에 노출돼 건물 일부가 붕괴한 상태고, 의류 등 내부에 있던 물품들이 연료 역할을 하는 탓에 현재까지도 불길을 잡기가 쉽지 않은 것으로 알려졌다.
소방당국은 방수포로 분당 최대 7만5000ℓ의 물을 뿌리면서 불을 끄고 있다.
불은 전날 오전 6시8분쯤 발생한 것으로 나타났다.
신고 접수 약 7분만에 대응 1단계를 발령한 소방당국은 50여분만에 대응 2단계 경보를 발령, 장비 150대와 소방관 430명을 투입해 불길을 잡기 시작했다. 산림청 산림항공본부 역시 대형헬기(S-64) 2대와 중형헬기(KA-32) 2대 등 산불진화헬기 4대를 긴급 출동시켜 화재 진압을 지원했다.
초진은 화재 발생 9시간30여분 만인 오후 3시31분쯤 완료됐다. 소방당국은 오후 7시30분 대응 2단계를 해제하고 대응 1단계를 유지 중이다.
불이 이른 오전 시간 발생했기에 화재 당시 근무하던 경비원 등 직원 3명이 모두 대피하면서 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
하지만 지하 1층 지상 4층에 연면적 19만3210㎡에 달하는 건물이 모두 타고, 내부에 있던 1만개 이상의 신발·의류 등 물품까지 소실되면서 피해는 눈덩이처럼 불어날 가능성이 높은 상황이다.
2014년 7월 준공된 이 창고는 하루 최대 5만 박스, 연간 400만~500만 박스의 처리가 가능한 대형 물류시설이다. 화물차 150여대가 동시에 접안 가능하며 평일에는 500여명이 출근해 근무하는 것으로 전해졌다.
소방당국 관계자는 “완전 진화까지는 시간이 조금 더 걸리겠지만 불이 확대되지는 않을 것으로 보인다”며 “내부 진입이 어려운 만큼 장비들을 활용해 계속 진화작업을 벌일 것”이라고 말했다.
현장을 찾은 김태흠 충남지사는 물류센터 내부 물품 현황, 도시가스 차단 상황, 진압 계획, 주민 통제 상황 등을 보고 받고 인력·장비 추가 투입을 지시했다.
김 지사는 “인명 피해가 없어 천만다행”이라며 “내부에 고립 인원 등이 없으니 신중하게 판단하고 작전을 펼쳐 소방관 등이 피해를 입는 일이 없도록 하라”고 당부했다.
그러면서 “건물 안에 불에 잘 타는 의류 등이 많아 진화가 더딘 것 같다. 주변으로 불이 번지지 않도록 철저히 대응해 주길 바란다”며 “유해가스가 다량으로 발생하고 있으니 인근 주민들에게 각별히 주의할 것을 안내하라”고 강조했다.
천안=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
