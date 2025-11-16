“中유학생은 간첩”?…‘혐오 현수막’ 칼 빼든 정부

MBC 방송화면 캡처

행안부는 이달 안으로 정당 현수막에 인종차별 등 혐오 표현이 포함됐는지 판단할 수 있는 기준과 사례를 정리해 각 지자체에 내려보낼 예정이다. 현재 어떤 문구가 인권 침해 우려가 있는 표현인지 지자체가 판단할 수 있도록 지침을 마련하고 있는 것으로 알려졌다.