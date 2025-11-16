트럼프, 한때 최측근 향해 “반역자” 맹비난…마가 균열 일으킨 엡스타인 파일

트럼프 “그린, 공화당의 수치…미친 듯 떠드는 정신병자”

AP통신 “내년 중간선거 앞두고 마가 진영 분열”

도널드 트럼프 미국 대통령과 마조리 테일러 그린 하원의원이 지난해 3월 대선 선거 운동 당시 함께 한 모습. 연합뉴스

그린이 “또 하나의 가짜 정치인”이라며 “우리가 늘 알고 있었던 대로 ‘명목상 공화당원(RINO·Republican In Name Only)’이 됐다”고 비난했다.

그린은 소셜미디어에 “여성으로서는 나는 남성의 위협을 심각하게 받아들인다”며 “이제 엡스타인과 그의 일당에게 피해를 입은 여성들이 느끼는 공포와 압박감을 이해하게 됐다”고 적었다. 트럼프의 약점인 엡스타인 의혹을 다시 거론하며 자신에 대한 공세를 받아친 것이다.