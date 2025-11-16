트럼프, 한때 최측근 향해 “반역자” 맹비난…마가 균열 일으킨 엡스타인 파일
트럼프 “그린, 공화당의 수치…미친 듯 떠드는 정신병자”
AP통신 “내년 중간선거 앞두고 마가 진영 분열”
도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 핵심 인사인 마조리 테일러 그린 연방 하원의원을 ‘반역자’라며 맹비난했다. 트럼프가 한때 “공화당의 스타”라고 부를 정도로 최측근이었던 그린 의원을 맹비난한 것은 성착취범 제프리 엡스타인 파일 공개에 대한 이견 탓이라는 것이 대체적인 평가다.
트럼프 대통령은 트루스소셜에 그린 의원을 향해 “그는 좌파로 돌아서며 공화당 전체를 배신했다”며 “마조리 ‘반역자(Traitor)’ 그린은 우리 위대한 공화당의 수치”라고 비난했다. 이어 그린이 “또 하나의 가짜 정치인”이라며 “우리가 늘 알고 있었던 대로 ‘명목상 공화당원(RINO·Republican In Name Only)’이 됐다”고 비난했다.
트럼프는 그린을 “마조리 테일러 브라운”이라며 “그린은 썩기 시작하면 브라운으로 변한다”고 적었다.
트럼프는 전날 그린에 대한 지지를 공식 철회하며 “매일 미친 듯이 떠드는 정신병자의 전화를 받을 수 없었다”고 밝혔다. 그러면서 차기 공화당 예비선거에서 그린에 맞서는 다른 도전자를 지지할 것이라고 덧붙였다.
그린은 트럼프의 공격 이후 “세계에서 가장 강력한 인물이 나를 향한 위협을 부추기고 선동하고 있다”고 비판했다. 그린은 소셜미디어에 “여성으로서는 나는 남성의 위협을 심각하게 받아들인다”며 “이제 엡스타인과 그의 일당에게 피해를 입은 여성들이 느끼는 공포와 압박감을 이해하게 됐다”고 적었다. 트럼프의 약점인 엡스타인 의혹을 다시 거론하며 자신에 대한 공세를 받아친 것이다.
그린은 공화당 내에서 마가 진영을 대표하는 인사다. 하지만 최근 들어 트럼프가 국내 문제보다는 우크라이나와 중동, 시리아 등 외교 문제에 더 많은 신경을 쓰고 있다고 비판해왔다.
특히 그린은 최근 엡스타인 관련 문서 공개를 촉구하는 청원에 이름을 올리면서 트럼프와 정치적으로 결별했다. 그는 최근 트럼프에게 엡스타인 문서 공개를 촉구하는 문자메시지를 보냈다고 공개하기도 했다.
트럼프는 그린을 공격하는 글에서 엡스타인 의혹을 직접 거론하진 않았지만, 그동안 해당 의혹에 대해 “사기”라고 비난해왔다. 하지만 미 하원은 조만간 엡스타인 문건 전체 공개를 위한 표결에 돌입한다. 그린 등 공화당 일부 의원들도 문건 공개에 찬성하고 있다.
AP통신은 “두 사람은 폭발적인 불화로 갈라섰다”며 “이는 내년 중간선거를 앞두고 트럼프의 마가 운동 내부에 더 많은 균열이 생길 수 있음을 예고한다”고 전망했다.
