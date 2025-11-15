정청래, 지스타서 ‘승부조작 선수’ 언급…사과 “불찰”
정청래 더불어민주당 대표가 부산에서 열린 국제 게임 전시회 ‘지스타 2025’를 방문한 자리에서 과거 승부조작 혐의로 퇴출당한 선수의 이름을 언급했다가 일각에서 비판이 나오자 하루만인 15일 사과했다.
정 대표는 전날 부산 벡스코 제1전시장에서 진행한 ‘K-게임 미래 전략을 위한 현장 간담회’에서 17대 국회 때 게임산업진흥법 통과 시 자신이 역할을 했다는 점을 거론하면서 선수들을 언급했다. 그는 “그때 세계적인 명성을 날렸던 임요환 선수를 비롯해서 이윤열, 홍진호, 마재윤, 박성주 이런 선수들이 너무 생각이 난다”고 말했다.
그러면서 “이 선수들은 지금 어디 가서 뭐 하고 있지”라고 자문하고 “실제로 그것이 제도권 내에서 자리 잡지 못하고 있는 현실도 제가 잘 알고 있다”고 말했다.
정 대표의 발언과 관련해서 온라인상에서는 과거 승부조작 혐의로 유죄가 확정된 ‘마재윤’을 언급한 것을 두고 비판이 나왔다.
이에 정 대표는 SNS에서 사과했다. 그는 “어제 지스타 현장 방문에서 추억의 스타크래프트 선수들을 호명하는 과정에서 특정인을 언급함으로써 팬들께 실망과 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “e스포츠를 사랑하고 게임산업진흥법을 최초로 대표로 발의해 만든 장본인으로서 스타크래프트를 추억하고 e스포츠를 더욱 발전시키는 데 일조하고자 하는 마음을 표현하다가 부지불식간에 본의 아니게 큰 실수를 했다”고 말했다. 그러면서 “잘 살피지 못한 제 불찰이고 잘못”이라며 “게임산업 발전에 대한 기여로 보답하겠다”고 강조했다.
