지스타 찾은 김민석 국무총리 “게임 산업 정착 위해 규제 풀 것”
김민석 국무총리가 15일 국내 최대 게임쇼인 ‘지스타 2025’가 열리는 부산 해운대구 벡스코 현장을 찾아 “산업으로 제대로 정착하도록 규제를 풀겠다”고 밝혔다.
김 총리는 이날 오전 지스타 전시장을 방문해 “(게임은) 산업으로서도 의미가 있고, 우리나라에서 즐기는 여가로서는 가장 비율이 높다”며 이렇게 말했다.
김 총리는 “얼마 전 대통령께서 ‘게임은 중독물질이 아니다’라고 이야기하셨고 저도 그런 말씀을 같이 나눈 바 있다”며 “게임이 산업으로서 인정받고 정착한 상황인 만큼, 규제 (논의) 등 정부가 할 일이 많다”고 강조했다.
이어 “지스타가 더 세계적인 대회로 성장했으면 좋겠다”며 “큰 대기업과 함께 작은 (중소게임) 개발자도 함께하는 모습이 의미 있었다”고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
