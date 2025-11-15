지스타 찾은 김민석 국무총리 “게임 산업 정착 위해 규제 풀 것”

김민석 국무총리가 15일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 국제게임전시회 지스타 2025를 찾아 코스프레 모델들과 대화하고 있다. 연합뉴스

산업으로 제대로 정착하도록 규제를 풀겠다”고 밝혔다.

김민석 국무총리가 15일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 국제게임전시회 지스타 2025의 넷마블 부스를 찾아 게임을 체험하고 있다. 연합뉴스