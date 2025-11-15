울산화력 마지막 실종자 수습 매몰자 7명 모두 사망
지난 6일 발생한 울산 화력발전소 보일러타워 붕괴 사고로 매몰된 작업자 7명이 전원 사망했다.
15일 울산소방본부에 따르면 마지막 실종자였던 김모(62)씨가 14일 오후 9시 57분쯤 붕괴된 5호기 속에서 시신으로 수습됐다. 사망판정은 구조 후 오후 10시 4분 내려졌다.
구조대는 중장비를 동원해 철거와 수색작업을 반복하던 중 이날 오후 8시 49분쯤 께 김씨를 발견했다.
이후 주변 철 구조물을 잘라내며 접근한 지 1시간여 만에 김씨의 시신을 잔해 외부로 옮겼다.
김씨는 이번 사고 매몰자 7명 중 가장 늦은 200시간 만에 시신으로 돌아왔다.
이에 따라 매몰됐던 작업자 7명 모두 사망했다. 사망자 연령대는 60대 남성이 4명, 40대가 2명, 30대가 1명이다.
지난 6일 오후 2시 2분쯤 울산화력발전소에서는 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 붕괴해 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰됐다.
당시 작업자들은 44년된 노후 보일러타워 해체를 위해 취약화 작업 중이었다. 취약화란 구조물 해체 전 쉽게 무너질 수 있도록 중간 중간에 기둥과 철골 등을 미리 잘라 놓는 작업이다.
구조물이 순식간에 붕괴되면서 현장에 있던 작업자 9명 중 2명은 빠져나왔지만, 나머지 7명은 모두 매몰됐다.
사고 이후 매몰자 2명은 곧바로 발견됐다.
소방청은 매몰자 전원을 수습함에 따라 사고 당일인 6일 오후 3시 13분 발령했던 국가소방동원령을 14일 오후 10시 17분 해체했다.
한편 이번 해체공사는 한국동서발전이 발주해 HJ중공업이 시공을 맡았다. 해체 작업에는 하청업체인 코리아카코(발파 전문업체)가 시행 중이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
