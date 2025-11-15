“오랜만이오” 서거 46년 만에 AI로 돌아온 박정희

구미서 ‘박정희 탄신 108돌 문화행사’

박근혜 “이렇게 뵈니 조금 낯설기도”

영상 속 박 전 대통령은 “모두 오랜만이오. 잘 지냈소”라며 특유의 말투로 운을 뗐다.

박근혜 전 대통령이 14일 경북 구미시 복합스포츠센터에서 열린 '박정희 대통령 탄신 108돌 문화행사'에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스