전성수 서초구청장, ‘2025 복지구청장상’ 수상 영예
전성수 서초구청장이 서울시 사회복지사협회가 주관하는 ‘2025 복지구청장상’ 수상자로 13일 선정됐다.
복지구청장상은 서울 25개 자치구 구청장 중 지역사회 복지 발전과 사회복지사 권익 증진에 기여한 단체장에게 수여된다.
전 구청장은 ‘오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초’를 슬로건으로 내걸었으며 복지 향상과 사회복지사 처우개선에 힘쓴 공로를 인정받았다. 서초구는 서울 자치구 가운데 유일하게 2024년 보육 발전 유공 대통령상을 받기도 했다.
전 구청장은 “서초구가 추진해 온 사회복지사 처우 개선과 구민을 위한 복지 정책이 공식적으로 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 구민의 마음에 진심으로 화답하고 그 응답을 바탕으로 복지 도시 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.
