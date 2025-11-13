중원 플랜B 찾고 포트2 지켜라…홍명보호, 운명의 A매치 2연전

1년 8개월 만에 대표팀에 복귀한 조규성이 지난 12일 충남 천안 대한민국축구종합센터에서 훈련을 하고 있다. 대한축구협회 제공

올

해 마지막 A매치다.

볼리비아는

랭킹 76위, 가나는 73위로 한국(22위)보다 50계단 이상 아래다.

홍 감독도 앞서 “두 경기에서 어떤 목표를 세워 이룬들 이루지 못한들 뭐가 중요하겠나. 지금 가장 중요한 건 결과”라고 강조한 바 있다.

출전 기회를 얻을지는 미지수다. 일단 팀 적응에 무게를 둔 발탁이라는 게 홍 감독의 설명이다. 조규성은 “몇 분이라도 뛰고 싶다”며 의지를 드러냈다.